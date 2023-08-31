Теннисисты жалуются, что на кортах US Open пахнет марихуаной

"На корте № 17 определенно пахнет как в гостиной Снуп Догга. О боже, это повсюду! Весь корт пахнет травой", - сказал немецкий теннисист Александр Зверев, который именно на этом корте одержал победу и вышел во второй раунд Открытого чемпионата США.

До сих пор источник запаха марихуаны так и не был найден, но ясно одно: скандально известным стал 17-й корт, где на запах одурманивающего вещества пожаловались и занимающая 8-е место в рейтинге WTA гречанка Мария Саккари и чешка Маркета Вондроушова (9 WTA).

Представитель Теннисной ассоциации США (USTA) Крис Видмайер сказал, что разговаривал с людьми на корте и просмотрел видеозапись с трибун, но не нашёл никаких доказательств того, что кто-либо на трибунах курил марихуану. Есть предположение, что запах идёт из парка, где расположен теннисный центр.

Корт № 17 на 2500 мест был открыт в 2011 году на окраине Национального теннисного центра, который принимает US Open.

US Open продлится до 10 сентября. Действующими чемпионами турнира являются первая ракетка мира полька Ига Свёнтек, а также испанец Карлос Алькарас.