Объявлен состав сборной Латвии на матчи против Хорватии и Уэльса

Напомним, 8 сентября на выезде сборная Латвии по футболу сыграет с Хорватией, а 11 сентября на рижском стадионе "Сконто" - против команды Уэльса.

На этот раз в состав сборной вернулись защитник Каспар Дубра и вратарь Кришьянис Звиедрис, а также вызваны два дебютанта - Кирилл Ильин и Давис Спрудс.

Между тем из-за травм на этот раз команде не смогут помочь два игрока стартового состава Владислав Гутковскис и Райвис Юрковскис. Оба получили серьёзные травмы в рядах клубов, из-за чего не смогут помочь команде этой осенью. Также в матче против Хорватии на поле не выйдет капитан сборной Кристерс Тоберс, который пропустит игру из-за дисквалификации.

Латвия начала отборочный цикл с выездного поражения от Уэльса (0:1), затем дома уступила Турции (2:3) и на выезде проиграла Армении (1:2).

Список кандидатов в сборную :

Вратари: Роберт Озолс ("Ауда"), Нилс Томс Пуриньш ("Рига"), Кришьянис Звиедрис ("Сейняйоки", Финляндия).

Защитники: Роберт Савалниекс, Марцис Ошс, Владислав Сорокин (все - RFS), Каспар Дубра ("Паневежис", Литва), Антоний Черномордый, Кирилл Ильин (оба - "Рига"), Даниэль Балодис, Максим Тонишев (оба - "Валмиера"), Давис Спрудс ("Свифт", Люксембург).

Полузащитники: Дмитрий Зеленков, Янис Икауниекс (оба - RFS), Давис Икауниекс ("Яблонец", Чехия), Андрей Цыганик ("Видзев", Польша), Алвис Яунземс ("Валмиера"), Эдуард Эмсис ("Эгнатия", Албания), Кристерс Тоберс ("Лехия", Польша), Алексей Савельев ("Ауда"), Эдуард Дашкевич ("Рига").

Нападающие: Роберт Улдрикис ("Камбуур", Нидерланды), Раймонд Кроллис ("Специя", Италия), Марко Регжа ("Рига").