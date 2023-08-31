"Манчестер Юнайтед" против "Баварии". Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов

Итоги жеребьёвки :

Группа А: "Бавария" (Германия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Копенгаген" (Дания), "Галатасарай" (Турция).

Группа В: "Севилья" (Испания), "Арсенал" (Англия), ПСВ (Нидерланды), "Ланс" (Франция).

Группа С: "Наполи" (Италия), "Реал" (Испания), "Брага" (Португалия), "Унион" (Германия).

Группа D: "Бенфика" (Португалия), "Интер" (Италия), "Зальцбург" (Австрия), "Реал Сосьедад" (Испания).

Группа Е: "Фейенорд" (Нидерланды), "Атлетико" (Испания), "Лацио" (Италия), "Селтик" (Шотландия).

Группа F: "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Милан" (Италия), "Ньюкасл" (Англия).

Группа G: "Манчестер Сити" (Англия), "Лейпциг" (Германия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Янг Бойз" (Швейцария).

Группа H: "Барселона" (Испания), "Порту" (Португалия), "Шахтёр" (Украина), "Антверпен" (Бельгия).

Первые матчи группового этапа пройдут 19 сентября, он завершится 13 декабря. Финал состоится 1 июня 2024 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Напомним, российские команды по решению УЕФА отстранены от участия в еврокубках из-за войны в Украине. Единственным россиянином, который сможет принять участие в матчах группового этапа Лиги чемпионов, является полузащитник "Реал Сосьедада" Арсен Захарян.

В прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов впервые в истории стал "Манчестер Сити", обыгравший в финале "Интер".