Видео ⟩ В Риге после сильного ливня затопило Ганибу дамбис

Как сообщалось, сегодня, 31 августа, до 22:00 на юго-востоке страны объявлено оранжевое грозовое предупреждение.

По информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии и Государственной пожарно-спасательной службы, над юго-востоком Латвии собрались грозовые тучи, которые принесут очень сильные дожди с общим количеством осадков 20-29 мм. Также возможен град.

При этом стихия не обошла стороной и Ригу.

Если гидрометеорологические условия причиняют ущерб, угрожающий здоровью и жизни людей, связи или движению общественного транспорта, следует звонить по единому телефону экстренной помощи 112.

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