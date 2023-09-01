Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность баллотироваться на второй срок, если выборы президента пройдут в 2024 году во время войны, сообщает ВВС.
Зеленский готов баллотироваться на второй срок на пост президента
"В 2024 году, если война продолжится, если пройдут выборы, я никогда в жизни не брошу свою страну. Так как я являюсь гарантом конституции, я буду защищать ее в любом случае", - сказал в интервью португальскому телеканалу RTP президент.
Перед выборами в 2019 году Зеленский обещал, что на второй срок он не пойдет.
Согласно конституции следующие парламентские выборы в Украине должны пройти осенью 2023 года, а президентские выборы - в марте 2024 года, однако законы и конституция Украины запрещают проводить выборы в условиях военного положения.
Западные союзники Украины многократно указывали, что они хотели бы, чтобы выборы состоялись, несмотря на военное положение.
Зеленский в недавнем интервью сказал, что для того, чтобы выборы прошли, сначала необходимо внести изменения в законодательство, кроме того, потребуется дополнительное финансирование.
По словам Зеленского, очень важно решить проблему безопасности, кроме того, западным странам придется помочь организовать выборы для миллионов беженцев в Европе и других странах.
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