Зеленский готов баллотироваться на второй срок на пост президента

"В 2024 году, если война продолжится, если пройдут выборы, я никогда в жизни не брошу свою страну. Так как я являюсь гарантом конституции, я буду защищать ее в любом случае", - сказал в интервью португальскому телеканалу RTP президент.

Перед выборами в 2019 году Зеленский обещал, что на второй срок он не пойдет.

Согласно конституции следующие парламентские выборы в Украине должны пройти осенью 2023 года, а президентские выборы - в марте 2024 года, однако законы и конституция Украины запрещают проводить выборы в условиях военного положения.

Западные союзники Украины многократно указывали, что они хотели бы, чтобы выборы состоялись, несмотря на военное положение.

Зеленский в недавнем интервью сказал, что для того, чтобы выборы прошли, сначала необходимо внести изменения в законодательство, кроме того, потребуется дополнительное финансирование.

По словам Зеленского, очень важно решить проблему безопасности, кроме того, западным странам придется помочь организовать выборы для миллионов беженцев в Европе и других странах.