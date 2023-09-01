Сегодня сборная Латвии по баскетболу встретится с чемпионом Европы и мира - Испанией

Матч начнётся в 12:45 по латвийскому времени, трансляцию можно будет посмотреть на телеканале TV3.

Во втором матче фазы топ-16 в группе L в 16:30 встретятся Канада и Бразилия.

Лидерами группы L с тремя победами являются Испания и Канада, и, чтобы попасть в число двух лучших команд группы и продолжить борьбу за медали, Латвия в пятницу должна обыграть Испанию, а в воскресенье - Бразилию.

Напомним, латвийские баскетболисты начали дебют в финальном турнире чемпионата мира победой над Ливаном со счётом 109:70, затем со счётом 88:86 обыграли Франции, но после этого уступили Канаде со счётом 75:101.

Стоит отметить, что после восстановления независимости Латвии ни разу не удавалось обыграть Испанию. Четыре раза наша сборная проигрывала в финальных турнирах чемпионата Европы, дважды - в проверочных матчах и еще дважды - в квалификации на прошлый чемпионат мира.