Певица Саманта Тина обручилась

"Да!" - подписала фото с возлюбленным и кольцом певица.

Весной этого года она сообщала, что начала новые отношения. "Сейчас я занятая дама. Я каждый день учусь говорить спасибо и видеть заботу", - рассказывала в марте Саманта.

Хотя артистка и не хочет делать отношения публичными, говоря, что счастье любит тишину, она рассказала, что познакомилась с возлюбленным по переписке, а встретились они позже - после ее концерта. Новый молодой человек Саманты не артист.

"Жизнь свела меня с чудесным человеком", - признавалась ранее певица.