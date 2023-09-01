Певица Саманта Тина обручилась

30 августа - в день ее именин - певице Саманте Тине сделали предложение, свидетельствует ее публикация в Instagram.
"Да!" - подписала фото с возлюбленным и кольцом певица.
Весной этого года она сообщала, что начала новые отношения. "Сейчас я занятая дама. Я каждый день учусь говорить спасибо и видеть заботу", - рассказывала в марте Саманта.
Хотя артистка и не хочет делать отношения публичными, говоря, что счастье любит тишину, она рассказала, что познакомилась с возлюбленным по переписке, а встретились они позже - после ее концерта. Новый молодой человек Саманты не артист.
"Жизнь свела меня с чудесным человеком", - признавалась ранее певица.
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