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Певица Саманта Тина обручилась

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Саманта Тина
Саманта Тина Фото: Mārtiņš Zilgalvis/f64

30 августа - в день ее именин - певице Саманте Тине сделали предложение, свидетельствует ее публикация в Instagram.

"Да!" - подписала фото с возлюбленным и кольцом певица. 

Весной этого года она сообщала, что начала новые отношения. "Сейчас я занятая дама. Я каждый день учусь говорить спасибо и видеть заботу", - рассказывала в марте Саманта. 

Хотя артистка и не хочет делать отношения публичными, говоря, что счастье любит тишину, она рассказала, что познакомилась с возлюбленным по переписке, а встретились они позже - после ее концерта. Новый молодой человек Саманты не артист. 

"Жизнь свела меня с чудесным человеком", - признавалась ранее певица. 

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