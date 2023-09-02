Гитарист "Би-2" откроет в Юрмале новый фестиваль - PACIFICATIO Fest

Выбор места для проведения концерта не случаен.

Дубултская церковь – это величественное архитектурное чудо, являющееся настоящей жемчужиной среди исторических и сакральных памятников Юрмалы. Она великолепно впишется в контекст уникальных классических произведений.

Организаторы фестиваля PACIFICATIO Fest, Екатерина Ланская и Мишель Шехурина стремятся внести новый формат культурных событий Латвии. Название фестиваля, взятое из латинского языка и переводится как "миротворение", что наилучшим образом отражает его цель – принести чувство мира и гармонии в наше бурное время. "Волшебство творится собственными руками", - уверена Екатерина.

Екатерина Ланская Фото: Jānis Škapars/TVNET

Фестиваль PACIFICATIO Fest стартует в символический день - 9 сентября, который также является международным днем красоты. Екатерина верит, что символ Мира – это Ребенок, рождающийся на развалинах старого мира, чтобы вернуть людям любовь, красоту и веру в новое. В условиях катаклизмов и войн, которые затронули планету за последние пару лет, важность мира во всем мире становится критической. Эти события подчеркивают необходимость сотрудничества и солидарности между нациями, странами, культурами и народами, чтобы справиться с общими вызовами, восстановить ущерб и обеспечить благополучие всех жителей Земли. Именно поэтому и создан данный фестиваль, который будет включать разнообразные музыкальные выступления, художественные выставки, культурные демонстрации, лекции и другие мероприятия, которые будут способствовать уменьшению предрассудков и стереотипов, расширяя горизонты участников и сближая мировоззрения.

Мишель Шехурина Фото: Пресс-фото

В планах фестиваля премьера музыкальной картины, в основе которой современное классическое произведение латвийского композитора Платона Буравицкого "Аромат небесных цветов" в исполнении трио Sempre musica – Роксана Тарвиде (рояль), Анна Салнит (скрипка), Ирина Вилегжанина (виолончель). "Фестиваль Мира - это история, которую мы только намечаем для зрителя, а дальше его сознание и душа выберут свой путь восприятия. В проекте собраны уникальные люди – начиная от композиторов, исполнителей и завершая локациями, и они дарят людям настоящее искусство", - уверена Ланская.

Билеты приобрести можно на bilesuserviss.lv.

Внимание, каждый, кто придет на мероприятие в атмосфере символики мира – будь то через одежду, аксессуары или украшения – получит бесплатный вход. Бесплатный вход также предусмотрен для детей до 16 лет.