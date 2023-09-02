Гитарист "Би-2" откроет в Юрмале новый фестиваль - PACIFICATIO Fest

9 сентября в Дубултской лютеранской церкви пройдет сенсационное событие осенней культурной жизни Юрмалы: гитарист "БИ-2" и Земфиры Андрей Звонков открывает новый фестиваль PACIFICATIO Fest.
В самом эпицентре осенней культурной жизни Юрмалы зрители будут свидетелями удивительного музыкального события. 9 сентября, в 18:00, в Дубултской лютеранской церкви (Baznīcas iela 13, Юрмала) гитарист Андрей Звонков представит уникальный концерт.
В программе классические произведения великих композиторов XVII–XX веков приобретут новые оттенки благодаря звучанию гитары.
Самое захватывающее – это то, что данный концерт станет открытием нового фестиваля PACIFICATIO Fest, инициированного режиссером и продюсером Екатериной Ланской вместе с дизайнером Мишель Шехуриной.
Андрей Звонков – яркая фигура в музыкальной сфере, выдающийся рок-гитарист, чьи сотрудничества с такими звездами, как Земфира и Владимир Пресняков, стали легендарными. Также он является неизменным участником группы "Би2", которая завоевала мировую аудиторию. Однако Андрей не ограничивается лишь рок-музыкой. Он виртуозно исполняет на гитаре классические шедевры великих композиторов, создавая собственные уникальные аранжировки.
Программа концерта, под названием "Классический профиль гитары", включает в себя эксклюзивные аранжировки для гитары, в которых переплетены мелодии скрипичных, виолончельных и фортепианных произведений. Здесь можно услышать каприс № 12 для скрипки Паганини, величественные сюиты для виолончели Баха, "Времена года: Декабрь" Вивальди, магические прелюдии Рахманинова, Шостаковича и Шопена, а также множество других вдохновляющих произведений. Создание этой программы было вдохновлено уникальным звучанием гитары в акустике собора. Европейская премьера состоится именно в Дубултской лютеранской церкви, после того как она уже восхитила публику в Сиэтле, США.
Выбор места для проведения концерта не случаен.
Дубултская церковь – это величественное архитектурное чудо, являющееся настоящей жемчужиной среди исторических и сакральных памятников Юрмалы. Она великолепно впишется в контекст уникальных классических произведений.
Организаторы фестиваля PACIFICATIO Fest, Екатерина Ланская и Мишель Шехурина стремятся внести новый формат культурных событий Латвии. Название фестиваля, взятое из латинского языка и переводится как "миротворение", что наилучшим образом отражает его цель – принести чувство мира и гармонии в наше бурное время. "Волшебство творится собственными руками", - уверена Екатерина.
Фестиваль PACIFICATIO Fest стартует в символический день - 9 сентября, который также является международным днем красоты. Екатерина верит, что символ Мира – это Ребенок, рождающийся на развалинах старого мира, чтобы вернуть людям любовь, красоту и веру в новое. В условиях катаклизмов и войн, которые затронули планету за последние пару лет, важность мира во всем мире становится критической. Эти события подчеркивают необходимость сотрудничества и солидарности между нациями, странами, культурами и народами, чтобы справиться с общими вызовами, восстановить ущерб и обеспечить благополучие всех жителей Земли. Именно поэтому и создан данный фестиваль, который будет включать разнообразные музыкальные выступления, художественные выставки, культурные демонстрации, лекции и другие мероприятия, которые будут способствовать уменьшению предрассудков и стереотипов, расширяя горизонты участников и сближая мировоззрения.
В планах фестиваля премьера музыкальной картины, в основе которой современное классическое произведение латвийского композитора Платона Буравицкого "Аромат небесных цветов" в исполнении трио Sempre musica – Роксана Тарвиде (рояль), Анна Салнит (скрипка), Ирина Вилегжанина (виолончель).
"Фестиваль Мира - это история, которую мы только намечаем для зрителя, а дальше его сознание и душа выберут свой путь восприятия. В проекте собраны уникальные люди – начиная от композиторов, исполнителей и завершая локациями, и они дарят людям настоящее искусство", - уверена Ланская.
Билеты приобрести можно на bilesuserviss.lv.
Внимание, каждый, кто придет на мероприятие в атмосфере символики мира – будь то через одежду, аксессуары или украшения – получит бесплатный вход. Бесплатный вход также предусмотрен для детей до 16 лет.
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