Состоится акция протеста против продления срока сдачи экзамена по латышскому для граждан РФ

В пятницу в 15 часов у здания Министерства внутренних дел планируется провести акцию протеста против идеи дать гражданам России еще два года на сдачу экзамена по государственному языку.
Организаторы мероприятия настаивают на том, что ответственность за ВНЖ и пребывание граждан других стран в Латвии лежит на министре внутренних дел Марисе Кучинскисе, поэтому протест пройдет у здания министерства.
Планируется, что в мероприятии примут участие 49 человек.
Напомним, на портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей против планируемых поправок к Закону об иммиграции, согласно которым проживающие в Латвии граждане России должны будут не позднее чем через два года сдать экзамен на знание латышского языка, чтобы иметь возможность продолжать легально проживать в Латвии.
Представитель инициативы Янис Берзиньш предлагает придерживаться того, что было установлено до сих пор в отношении выполнения требования о знании государственного языка для получения ВНЖ.
Инициатива предусматривает сохранение условия лишения ВНЖ тех, кто не сдал или не подал заявление на сдачу экзамена на знание государственного языка до 1 сентября.
Уже сообщалось, что правительство поручило Министерству внутренних дел подготовить поправки к Закону об иммиграции, которые обяжут проживающих в Латвии граждан России не позднее чем через два года сдать экзамен на знание латышского языка, чтобы иметь возможность легально продолжать проживать в Латвии.
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