Состоится акция протеста против продления срока сдачи экзамена по латышскому для граждан РФ

Организаторы мероприятия настаивают на том, что ответственность за ВНЖ и пребывание граждан других стран в Латвии лежит на министре внутренних дел Марисе Кучинскисе, поэтому протест пройдет у здания министерства.

Планируется, что в мероприятии примут участие 49 человек.

Напомним, на портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей против планируемых поправок к Закону об иммиграции, согласно которым проживающие в Латвии граждане России должны будут не позднее чем через два года сдать экзамен на знание латышского языка, чтобы иметь возможность продолжать легально проживать в Латвии.

Представитель инициативы Янис Берзиньш предлагает придерживаться того, что было установлено до сих пор в отношении выполнения требования о знании государственного языка для получения ВНЖ.

Инициатива предусматривает сохранение условия лишения ВНЖ тех, кто не сдал или не подал заявление на сдачу экзамена на знание государственного языка до 1 сентября.

Уже сообщалось, что правительство поручило Министерству внутренних дел подготовить поправки к Закону об иммиграции, которые обяжут проживающих в Латвии граждан России не позднее чем через два года сдать экзамен на знание латышского языка, чтобы иметь возможность легально продолжать проживать в Латвии.