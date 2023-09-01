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"Новое Единство" проведет пресс-конференцию о формировании правительства

rus.tvnet.lv/LETA
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Эвика Силиня
Эвика Силиня Фото: Paula Čurkste/LETA

Партийное объединение "Новое Единство" проведет сегодня пресс-конференцию о новостях в процессе формирования нового правительства.

Как сообщила агентству LETA представитель "Нового Единства" Анна Удре, пресс-конференция запланирована на 13:30 в помещении фракции на ул. Екаба, 16, 2 этаж.

Кандидат на должность премьер-министра Эвика Силиня сообщила, что работа над декларацией будущего правительства начнется в понедельник, 4 сентября, с теми партиями, которые выразили "явное желание" работать.

Силиня подчеркивает, что дверь была открыта для всех и остается открытой, "но затягивание сроков, практикуемое отдельными партиями, уже неприемлемо".

В пресс-конференции примут участие Силиня, председатель партии "Единство" Арвил Ашераденс и член правления "Единства", заместитель председателя фракции Эдмунд Юревиц.

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