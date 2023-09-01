Зеленский: Оружие украинского производства поразило цель на расстоянии 700 километров

Украина разработала оружие дальнего радиуса действия, которое удачно поразило цель на расстоянии в 700 километров, заявил в четверг президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский сообщил, что в четверг у него была встреча с членами правительства. Во время встречи президент заслушал сообщение об актуальных вопрос сферы стратегической промышленности в Украине.
"Министерство стратегической промышленности отчиталась о местном производстве. Удачно пущено в дело наше оружие дальнего действия - уничтожена цель на расстоянии в 700 километров", - указал Зеленский.
Более подробную информацию президент не предоставил. О какой цели идет речь, до конца неизвестно.
Скорее всего, подразумевались цели в аэропорту Пскова.
Напомним, в ночь на 30 августа аэропорт в Пскове перенес налет дронов. Согласно данным Министерства обороны Украины, во время этого налета были уничтожены четыре военно-транспортных самолета Ил-76, а еще два были повреждены.
Аэропорт Пскова находится примерно в 700 километрах от границы Украины.
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