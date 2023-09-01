Авария на Карля Улманя гатве - легковушка попала в слепую зону грузовика

На место происшествия прибыли как медики, так и пожарные. Водитель легковушки оказалась в автомобиле неотложной помощи. В это время ее муж заботился о формальностях и рассказал о том, что успел узнать от супруги.

Муж пострадавшей рассказал, что, по утверждениям жены, водитель грузовика не заметил ее в слепой зоне.

Женщина была доставлена в медучреждение с легкой травмой, подтвердила представитель Службы неотложной медицинской помощи.

Водитель грузовика Айгар, признавший свою вину, говорит, что перестраивался, чтобы уступить дорогу оперативному транспорту, когда автомобиль женщине незаметно подъехал почти к его машине. Он почувствовал, что что-то не то, и начал тормозить, в результате чего немного зацепил машину.

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