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Авария на Карля Улманя гатве - легковушка попала в слепую зону грузовика

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

В Риге на Карля Улмая гатве в четверг, 31 августа, произошла авария - столкнулись легковой и грузовой автомобили, сообщает передача Degpunktā.

На место происшествия прибыли как медики, так и пожарные. Водитель легковушки оказалась в автомобиле неотложной помощи. В это время ее муж заботился о формальностях и рассказал о том, что успел узнать от супруги.

Муж пострадавшей рассказал, что, по утверждениям жены, водитель грузовика не заметил ее в слепой зоне.

Женщина была доставлена в медучреждение с легкой травмой, подтвердила представитель Службы неотложной медицинской помощи.

Водитель грузовика Айгар, признавший свою вину, говорит, что перестраивался, чтобы уступить дорогу оперативному транспорту, когда автомобиль женщине незаметно подъехал почти к его машине. Он почувствовал, что что-то не то, и начал тормозить, в результате чего немного зацепил машину.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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