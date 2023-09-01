На следующей неделе вступает в силу осеннее расписание поездов

В осеннем расписании отменены летние дополнительные рейсы электропоездов по приморским направлениям, а также изменено расписание отдельных поездов в праздничные и будние дни на маршрутах Рига - Царникава и Рига - Дубулты. С воскресенья, 3 сентября, по воскресеньям возобновлено движение поездов из Ливаны в Ригу.

Также Pasažieru vilciens напоминает, что с августа возобновилось ежедневное движение поездов между Лиепаей и Ригой.

Pasažieru vilciens в 2022 году перевез 15,694 млн пассажиров, что на 40,2% больше, чем за соответствующий период 2021 года.