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На следующей неделе вступает в силу осеннее расписание поездов

rus.tvnet.lv/LETA
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Поезд
Поезд Фото: StockPhotosLV/Shutterstock

В понедельник, 4 сентября, вступит в силу осеннее расписание поездов, сообщили агентству LETA в Pasažieru vilciens.

В осеннем расписании отменены летние дополнительные рейсы электропоездов по приморским направлениям, а также изменено расписание отдельных поездов в праздничные и будние дни на маршрутах Рига - Царникава и Рига - Дубулты. С воскресенья, 3 сентября, по воскресеньям возобновлено движение поездов из Ливаны в Ригу.

Также Pasažieru vilciens напоминает, что с августа возобновилось ежедневное движение поездов между Лиепаей и Ригой.

Pasažieru vilciens в 2022 году перевез 15,694 млн пассажиров, что на 40,2% больше, чем за соответствующий период 2021 года.

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