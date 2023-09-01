Сборная Латвии по баскетболу обыграла Испанию - действующих чемпионов мира

Матч завершился со счётом 74:69 (17:16, 12:16, 18:26, 27:11) в пользу латвийской сборной.

Самым результативным в составе сборной Латвии стал Давис Бертанс, который набрал 16 очков. Ещё 13 очков в копилку латвийской команды принёс Родион Куруц. У испанцев лучшим стал Вилли Эрнангомес, заработавший 14 очков.

Видео: Лучшие моменты матча Латвия - Испания

Стоит отметить, что после восстановления независимости Латвия впервые одержала победу над Испанией. Четыре раза наша сборная проигрывала в финальных турнирах чемпионата Европы, дважды - в проверочных матчах и ещё дважды - в квалификации на прошлый чемпионат мира.

В следующем матче сборная Латвии сыграет против команды Бразилии. Игра состоится в воскресенье, 3 сентября, начало в 12:45 по латвийскому времени. Для попадания в 1/4 финала чемпионата мира сборной Латвии в этом матче необходима победа.

В данный момент сборная Канады с тремя победами в трёх матчах лидирует в группе L, а следом идут сборные Латвии и Испании с тремя победами в четырёх матчах. Сборная Бразилии с двумя победами в трёх поединках занимает 4-е место в группе.

Напомним, в первом матче на чемпионате мира сборная Латвии нанесла разгромное поражение команде Ливана (109:70), затем сенсационно обыграла Францию (88:86), а в третьей игре уступила сборной Канады (75:101).

Финальный турнир чемпионата мира проходит в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.