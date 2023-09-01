Чакша: "Запрет говорить на русском на перемене - это чрезмерно"

"Нет такого закона, что нельзя с одноклассниками на другом языке говорить в школе. Это, наверное, правило самой школы. Может быть, они так чрезмерно стараются создать языковую среду. И это обычно не работает - это вызывает обратный эффект с точки зрения психологии", - считает она.

"Если мы говорим о создании среды - то это возможность разговаривать на латышском с учителями, с друзьями, одноклассниками. (...) Если мы внедряем систему наказаний и пытаемся вот таким образом ограничивать - я думаю, это не совсем правильно! Здесь нужно больше работать с тем, чтобы детям создавать возможности", - добавила Чакша.

На вопрос в эфире программы "ТЧК", можно ли запретить общение на русском языке на переменах, Чакша ответила так: "Я думаю, что нет! Думаю, не могут запретить разговаривать ни на каком языке. Может, на эстонском они хотят разговаривать - может, они так тренируют язык. Я бы сказала, что нет - но тогда надо спрашивать [в школе], что это за правила, на каком основании они так делают".