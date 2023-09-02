Остапенко впервые в карьере вышла в 1/8 финала US Open

Латвийская теннисистка Алёна Остапенко в матче третьего круга Открытого чемпионата США обыграла американку Бернарду Перу.
Матч завершился со счётом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу латвийской теннисистки.
Встреча продлилась 1 час и 49 минут. По ходу матча Остапенко, которая находится на 21-й позиции рейтинга WTA, три раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету её соперницы (74 WTA) четыре эйса, восемь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11. Счёт в очном противостоянии сравнялся - 1:1.
За выход в 1/8 финала US Open Остапенко заработала 240 рейтинговых очков.
Остапенко впервые в карьере вышла во вторую неделю Открытого первенства США (ранее трижды проигрывала в третьем круге). За место в четвертьфинале она поборется с первой ракеткой мира, полькой Игой Свёнтек.
Женский US Open продлится до 9 сентября. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.
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