Остапенко впервые в карьере вышла в 1/8 финала US Open

Встреча продлилась 1 час и 49 минут. По ходу матча Остапенко, которая находится на 21-й позиции рейтинга WTA, три раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету её соперницы (74 WTA) четыре эйса, восемь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11. Счёт в очном противостоянии сравнялся - 1:1.