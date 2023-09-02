Видео ⟩ "Снова нужно накатить": экс-президент Вейонис во время мачта с Испанией сделал что-то странное

Видео, скорее всего, было снято в Джакарте, Индонезия, где сейчас латвийская баскетбольная сборная борется за выход в четвертьфинал чемпионата мира.

На опубликованном видео видно, как Вейонис сидит на трибунах, открывает бутылку колы, немного отпивает и немного корчит лицо. После этого экс-президент предлагает бутылку своей жене Ивете Вейоне, но та отвечает отказом.

После этого Вейонис передает бутылку латвийскому болельщику, которому, вероятно, она и принадлежала.

Видео: Вейонис с бутылкой колы

"После такой игры Вейонису снова нужно накатить".

Pēc tādas spēles arī @Vejonis atkal jāierauj 🥃 pic.twitter.com/XDeNKKj771 — Arturs Stalbergs (@Astalbergs) September 1, 2023

Опубликованное видео вызвало у интернет-пользователей подозрения, что в бутылке помимо лимонада находился алкоголь. Несколько пользователей социальных сетей в контексте ролика вспомнили знаменитую фразу Вейониса во время его избрания президентом: "Сначала надо накатить!"

Другие пользователи защищают президента LBS, говоря, что матчи сборной Латвии против Франции, а теперь и Испании оставались нервными до последних секунд игры.

Нет дыма без огня. Во время вчерашнего матча против Испании болельщик сборной Латвии был запечатлен с плакатом с надписью "У нас есть вискарь" ("Mums ir visīts").

Фото: Aculiecinieka foto

Следует отметить, что на матчах сборной Латвии, которые проходят в Джакарте, на арену нельзя проносить алкогольные напитки.

Как сообщалось, вчера в Джакарте в группе L Латвия обыграла Испанию со счетом 74:69.

Видео: Знаменитое выражение Вейониса послы избрания президентом (2015 г.)