Фото ⟩ Рижанин, который стал главным дизайнером Porsche: в столице пройдет выставка, посвященная Анатолю Лапиньшу

Стоит отметить, что специально в честь выставки и юбилея представитель Porsche в Латвии с помощью особых наклеек "превратил" электрокар Taycan в "Розовую свинью". Посетители выставки смогут принять участие в виртуальных соревнованиях, а обладатели лучших результатов получат возможность насладиться "полетом" на Taycan по Бикерниекской трассе вместе с профессиональным автогонщиком Валтером Звиедрисом.

"75 лет истории автомобильного бренда - впечатляющее достижение. Это добавленная стоимость, включающая в себя узнаваемость, традиции и историю. Все это относится и к немецкому производителю спортивных автомобилей Porsche, в создании легенды которого есть заслуга и латыша Анатоля Лапиньша", - подчеркнул руководитель Рижского мотор-музея Агрис Шмитс.

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Рижский Мотор-музей уже с момента своего основания занимался исследованием работы латвийских инженеров автостроения, был хранителем и популяризатором их достижений. "Предстоящая выставка, которая создается в сотрудничестве с музеем Porsche в Штутгарте и официальным представителем бренда в Латвии SIA Вaltijas sporta auto, будет неповторимой возможностью как для энтузиастов бренда, так и для широкого круга автолюбителей познакомиться и оценить ярчайшие страницы истории легендарного автопроизводителя, на которых свою подпись оставил и уроженец Латвии", - добавил Шмитс.

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