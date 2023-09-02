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Полиция разыскивает пропавшую без вести несовершеннолетнюю Катрину

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Полиция разыскивает пропавшую без вести несовершеннолетнюю Катрину Валтере
Полиция разыскивает пропавшую без вести несовершеннолетнюю Катрину Валтере Фото: No Valsts policijas rīcībā esošajiem materiāliem

Полиция Латвии разыскивает пропавшую без вести Катрину Валтере 2008 года рождения.

1 сентября около 12:00 несовершеннолетняя покинула свое место жительства на улице Авоту в Лиелварде Огрского края и до сих пор не вернулась.

Приметы девочки: рост 170 см, худощавое телосложение, темно-каштановые волосы ниже лопаток. Была одета в черные широкие брюки, белую футболку, черную куртку и белые кроссовки.

Госполиция призывает ознакомиться с фотографией Катрины и отозваться каждого, кому известно ее возможное местонахождение, позвонив по телефону 650 024 00 или 110!

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