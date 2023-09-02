В Германии неизвестный сбросил с моста ребенка из Украины за отказ говорить по-русски

По словам прокурора, мальчик играл с другими украинскими детьми, когда некий прохожий услышал, что дети разговаривают друг с другом по-украински, и выразил недовольство. Незнакомец хотел, чтобы дети говорили по-русски, и настаивал на том, что войну начала Украина.

Мужчина потянул за волосы одного ребенка - девочку, после чего схватил десятилетнего мальчика и швырнул его через перила моста в канал. Мальчик ударился о железные балки, прикрепленные к мосту, повредив голову и левую ногу. Пока ребенок лежал в канале, нападавший, по словам прокурора, бросил в него стеклянную бутылку, попав в плечо.

По версии обвинения, нападавший сбежал, а дети сообщили о происшествии родителям, которые вызвали полицию. Мужчине было около 40-45 лет, он был одет в синюю рубашку, черный головной убор и джинсовые шорты.

В настоящее время инцидент расследуется как покушение на убийство, полиция просит отозваться свидетелей.