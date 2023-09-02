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Украина: мы можем поражать цели в России на расстоянии 1500 км

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов Фото: ALINA SMUTKO/REUTERS

Украина теперь может поражать цели в России на расстоянии до 1500 километров, используя собственное оружие, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Такие цели более не являются недостижимыми, поскольку Украина уже некоторое время развивала свою программу ракет и дронов, сказал Данилов в эфире "Украинского радио".

Оружие, используемое для целей в России, произведено в Украине, подчеркнул он.

Данилов напомнил о программе ракет, реализуемой с 2020 года, а также о том, что многие предприятия сейчас вовлечены в производство дронов.

"У этого есть результаты", - добавил он.

По словам Данилова, Вооруженные силы Украины способны достигать цели на расстоянии не только 700, но и 1000 и 1500 километров.

Киев нападает только на военные цели, подчеркнул секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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