Украина: мы можем поражать цели в России на расстоянии в 1500 км

Такие цели более не недостижимы, поскольку Украина уже некоторое время развивала свою программу ракет и дронов, сказал Данилов в эфире "Украинского радио".

Оружие, используемое для целей в России, произведено в Украине, подчеркнул он.

Данилов напомнил о программе ракет, реализуемой с 2020 года, а также о том, что многие предприятия сейчас вовлечены в производство дронов.

"У этого есть результаты", - добавил Данилов.

По его словам, Вооруженные силы Украины способны достигать цели не только на расстоянии 700, но и на расстоянии 1000 и 1500 километров.

Киев нападает только на военные цели, подчеркнул секретарь Совета по национальной безопасности и обороне.