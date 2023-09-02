"Надо воспринимать эту игру как финал": лидеры Бразилии об игре с Латвией

Лидер Бразилии Бруно Кабокло и Марсело Уэртас после тренировки в разговоре со СМИ предоставили комментарии о решающей игре против сборной Латвии.
Сборные Латвии и Бразилии в решающем матче будет бороться за место в финальном турнире Кубка мира. И Латвия, и Бразилия 1 сентября одержали удивительные победы над командами Испании и Канады.
Несмотря на то, что бразильцы сумели победить Канаду, Кабокло считает, что завтра им придется показать игру еще лучше.
"Мы должны сыграть еще лучше. Придется провести лучший матч на турнире. Латвия играет в колоссальный баскетбол. Надо сосредоточиться и быть готовым к матчу", - сказал Кабокло.
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кабокло также подчеркнул, что победа против Канады сильно улучшила настроение Бразилии.
Он также подчеркнул, что матч против Канады не может стать примером того, как бразильцы могут играть против Латвии: "Думаю, это будет совсем другая игра. Я думаю, мы сыграем в совсем другой баскетбол. Тренер дал свои указания и мы их выполним".
"Кабокло также не скрывал, что сборная Бразилии в матче против Латвии не будет фавориткой: "По-прежнему считаю нас простачками. В своих головах, мы, конечно, самая лучшая команда в турнире".
С зарубежными СМИ поговорил также опытный Марселу Уэртас. Он считает, что сборная Бразилии с победой против Канады получила дополнительную уверенность, однако он отметил, что в подобной ситуации есть и сборная Латвии, которой удалось победить Испанию.
"Мы должны уметь контролировать эмоции. Игра против Канады закончилась. Обе ноги должны стоять на земле. Мы знаем, что завтрашняя игра будет очень сложной. Ключ будет в том, чтобы сохранять терпение и не давать эмоциям брать верх. Игра длится 40 минут. Нельзя паниковать, если поначалу что-то не получится. Латвия доказала, как вернуться в игру после двузначного дефицита.
Это демонстрирует их упорство. Они верят в себя и играют с большой энергией. Мы должны иметь возможность предложить подобную энергию или быть лучше", - сказал Уэртас.
40-летний Уэртас не скрывал, что вчера все игроки, конечно, были очень рады, но уже сегодня новый день и впечатляющий успех с Канадой забыт: "Мы должны отставить в сторону все, что говорят СМИ или наши семьи и должны воспринимать эту игру как финал".
Решающий матч между сборными Латвии и Беларуси пройдет 3 сентября, в 12:45, по латвийскому времени.
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