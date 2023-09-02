"Надо воспринимать эту игру как финал": лидеры Бразилии об игре с Латвией

Сборные Латвии и Бразилии в решающем матче будет бороться за место в финальном турнире Кубка мира. И Латвия, и Бразилия 1 сентября одержали удивительные победы над командами Испании и Канады.

Несмотря на то, что бразильцы сумели победить Канаду, Кабокло считает, что завтра им придется показать игру еще лучше.

"Мы должны сыграть еще лучше. Придется провести лучший матч на турнире. Латвия играет в колоссальный баскетбол. Надо сосредоточиться и быть готовым к матчу", - сказал Кабокло.

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кабокло также подчеркнул, что победа против Канады сильно улучшила настроение Бразилии.

Он также подчеркнул, что матч против Канады не может стать примером того, как бразильцы могут играть против Латвии: "Думаю, это будет совсем другая игра. Я думаю, мы сыграем в совсем другой баскетбол. Тренер дал свои указания и мы их выполним".