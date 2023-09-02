"Надо воспринимать эту игру как финал": лидеры сборной Бразилии об игре с Латвией

Сборные Латвии и Бразилии в решающем матче будут бороться за место в финальном турнире чемпионата мира. И Латвия, и Бразилия 1 сентября одержали удивительные победы над командами Испании и Канады соответственно.

Несмотря на то, что бразильцы сумели обыграть Канаду, Кабокло считает, что завтра им придется показать игру еще лучше.

"Мы должны сыграть еще лучше. Придется провести лучший матч на турнире. Латвия играет в колоссальный баскетбол. Надо сосредоточиться и быть готовыми к матчу", - сказал Кабокло.

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) также подчеркнул, что победа против Канады сильно улучшила настроение бразильской сборной.

Кроме того, он отметил, что матч против Канады не может стать примером того, как бразильцы могут играть против Латвии: "Думаю, это будет совсем другая игра. Я думаю, мы сыграем в совсем другой баскетбол. Тренер дал свои указания, и мы их выполним".