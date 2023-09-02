Первая осенняя суббота подошла к концу. Дети и родители готовятся к учебному году. Между тем все больше информации стало появляться о деятельности Пригожина в последние дни жизни. Об этих и других новостях читайте в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Главное за 2 сентября ⟩ Как прошел День знаний, Вейонис на ЧМ по баскетболу и зачем Пригожин вернулся в Россию
Новости Латвии:
В рижском микрорайоне Золитуде прохожая заметила, как с балкона восьмого этажа жилого дома женщина зовет на помощь. Выяснилось, что это была мать, которую на балконе запер полуторагодовалый ребенок, передает программа Degpunktā на TV3.
В Интернете приобрело популярность видео, на котором президент Латвийского баскетбольного союза (LBS) и бывший президент Латвии Раймонд Вейонис сидит на трибунах.
Латвийский YouTube-канал "И грянул Грэм" вошел в топ-20 русскоязычных YouTube-каналов о политике в августе 2023 года.
Латвийская теннисистка Алена Остапенко в матче третьего круга Открытого чемпионата США обыграла американку Бернарду Перу.
С 22 сентября до середины октября в Рижском Мотор-музее впервые в Латвии пройдет выставка исторических автомобилей немецкого производителя спортивных автомобилей Porsche, на которой будут представлены в том числе экспонаты из музея Porsche в Штутгарте, сообщил RUS TVNET руководитель официального представителя Porsche в Латвии SIA Вaltijas sporta auto Ивар Норвелис.
За рубежом:
В Интернете опубликовано видео, на котором бывший глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказывает про угрозы его безопасности. BBC допускает, что видео было снято за несколько дней до его гибели в авиакатастрофе.
Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, погибший в авиакатастрофе, перед своей смертью столкнулся с давлением Министерства обороны России, которое заставило его отправиться в Москву, так, ссылаясь на Bloomberg, сообщает Латвийское радио.
Эстония стала второй после Китая по числу жителей, оформивших в Россию электронную визу, сообщил Консульский департамент МИД России. Об этом пишет эстонское издание Rus.Postimees.
В немецком городе Айнбек 26 августа около 17:40 по рижскому времени мужчина сбросил десятилетнего украинского мальчика с моста в канал из-за того, что тот не хотел говорить по-русски, сообщает немецкая газета Bild.
Суд в Чехии заочно приговорил снайпера Алоиза Полака к 21 году лишения свободы за участие в боевых действиях в Украине на стороне России и убийство как минимум четырех украинских военных, сообщило в пятницу, 1 сентября, информационное агентство Česke Noviny.
Интересное чтиво:
RUS TVNET отправился к Рижской средней школе № 22, чтобы поговорить с родителями и учениками о Дне знаний и ожиданиях от нового учебного года. Ответы смотрите на видео!
RUS TVNET рассказывает, как знаменитые люди провели День знаний.
В Новой Зеландии из-за пожара свой дом потерял 80-летний латвиец. Теперь он вынужден спать на полу в холодном и сыром сарае без электричества и водопровода, сообщают новозеландские СМИ.
Это могла быть история о красивой, образованной женщине с хорошей карьерой, у которой остается время на благотворительность и хобби, в саду которой розы цветут до поздней осени - одной из тех, у кого все получается. Однако это будет история об эмоциональном и позднее - и физическом насилии. О том, что ни научные степени, ни дипломы, ни материальная стабильность, ни жизненный опыт не являются щитом, защищающим от попадания в насильственные отношения. "Мне стыдно, что позволяла делать это с собой на протяжении трех лет", - говорит Гинта*. "Женщины, не молчите!" Она хочет рассказать о своем горьком опыте - не так много из-за себя, сколько из-за других женщин, которым, как и ей, больно и стыдно.
На прошлой неделе Re:Baltica вместе с независимым даугавпилсским изданием "Чайка" открыла в центре города мобильную редакцию. На протяжении недели каждый мог прийти поговорить о том, что его интересует, о готовности школ к переходу на латышский язык обучения и о ситуации с языковыми экзаменами для граждан России, что интересовало нас. 1 сентября одни должны будут пойти в школу, другие - в направлении границы.
Победа над действующими чемпионами мира и Европы испанцами увеличивает шансы сборной Латвии по баскетболу на выход в четвертьфинал финального турнира чемпионата мира. Громче всех латвийских болельщиков было слышно на арене в Джакарте, но и здесь, в Риге, на Эспланаде хватало зрителей и эмоций, хотя игра проходила в середине дня, сообщает передача Dienas ziņas на LTV.
Взял один кредит, потом второй, а потом долги стали множиться, и проблемы усугубляться. Знакомая ситуация? Rus.postimees рассказывает историю Кристины из Эстонии.
26 августа день рождения отметила российская рок-певица, музыкант, композитор, продюсер и поэтесса Земфира (полное имя - Земфира Рамазанова). Рассказываем о ней в рубрике "Звезда недели".
9 сентября в Дубултской лютеранской церкви пройдет сенсационное событие осенней культурной жизни Юрмалы: гитарист "БИ-2" и Земфиры Андрей Звонков открывает новый фестиваль PACIFICATIO Fest.
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