Видео ⟩ Продолжаются разговоры о создании четвертого этапа Южного моста

Он объяснил, что по сути Южный мост является началом Восточной магистрали.

"Мы в настоящее время с правительством договорились о 80 млн евро на четвертый этап Южного моста на сторону Елгавского шоссе от денег фондов Европейского Союза на следующий период", - сказал Кирсис, подчеркивая, что расходы будут значительно больше.

Уже несколько лет назад, еще до войны и инфляционного прыжка, расходы на этот проект были оценены около 110 млн евро, поэтому очевидно, что расходы могут быть еще больше, признал мэр Риги.

Политик выразил уверенность в том, что самоуправлению удастся договориться с правительством и решить это.

Он добавил, что это проект на три-четыре года, и он очень объемен.

Как свидетельствует информация, доступная в архиве агентства LETA, Южный мост из-за значительных затрат в обществе назывался одним из самых дорогих мостов в мире. Рижское самоуправление взяло на строительство кредит, который первоначально планировалось возвратить в 20-летний период. Работы по строительству были начаты в 2004 году, а завершились в 2013 году.

Общая стоимость моста после завершения работ составила около 570 млн латов или более 810 млн евро.

Для реализации четвертого этапа проекта дума заранее решила приобрести четыре объекта недвижимого имущества, необходимые для строительства Яниса Чаксте гатве от Виенибас гатве до улицы Зиепниеккална.

Видео: визуализация четвертого этапа Южного моста - Яниса Чаксте гатве