Артур Куруц: тактику Бразилии можно будет понять по стартовой пятерке

Защитник сборной сборной Латвии по баскетболу Артур Куруц после тренировки отметил, что выводы о планах игры сборной Бразилии можно сделать уже после того, как станет известна их стартовая пятерка.
Латвийские баскетболисты в Джакарте в матче с Бразилией выяснят, кто отправится в финальную часть турнира Чемпионата мира по баскетболу.
Артур Куруц во время своей карьеры стал чемпионом высшей лиги Испании, а также играл в финале чемпионата Европы U-18, но он согласен, что предстоящий матч против Бразилии станет одним из самых значимых в его карьере.
"Одна из самых важных игр. В последние годы, конечно, самая важная. Уровень мотивации очень высок. Все предыдущие игры были важны для нас. Все это были маленькие финалы. Теперь фокус только на малых деталях. Я стараюсь не думать о чем-то большем", - сказал Куруц.
Защитник также пояснил, что перед такими матчами он любит несколько часов полностью отключать мысли от ожидаемой игры.
"Перед этими ранними играми мы стараемся думать о сопернике прямо на утренней тренировке, а потом максимально стараюсь отдохнуть, выспаться, ни о чем не думать, съесть какую-нибудь закуску и потом идти на игру", - продолжал баскетболист.
Бразильский журналист ESPN Густаво Хоффман в беседе с журналистами TVNET сказал, что сборная Бразилии тоже играет как команда. Ключ успеха достижений сборной Латвии лежал в похожем подходе к матчам.
"В таких играх важна каждая атака, каждая остановленная атака противника. И в таких случаях это сплоченные команды, играющие в такой командный баскетбол, это очень непросто. Например, Канада. Они могут вырваться на 10 пунктов, а потом те же 10 пунктов проиграть. Бразилия будет стабильнее, поэтому нужно уделить внимание деталям", - сказал Куруц.
В рядах противников сильный турнир проходит Ягу душ Сантуш. Куруц говорит, что тренеры команды сделали хорошую работу в исследовании конкретного баскетболиста.
Вчера, после тренировки, тренер сборной Латвии Артур Висоцкис-Рубенис сказал, что Бразилия может предложить очень различные тактические рисунки, поэтому их, возможно, не так легко исследовать. С этим согласен Куруц.
"Да, мы прошли по многим вариантам, которые могли бы предложить бразильцы. Во время игры надо будет смотреть и уметь адаптироваться. Выбранная Бразилией тактика может быть определена уже по стартовой пятерке", - сказал в заключение Куруц.
Решающий матч между сборными Латвии и Бразилии пройдет 3 сентября, в 12:45 по латвийскому времени.
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