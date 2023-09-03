Артур Куруц: тактику Бразилии можно будет понять по стартовой пятерке

Латвийские баскетболисты в Джакарте в матче с Бразилией выяснят, кто отправится в финальную часть турнира Чемпионата мира по баскетболу.

Артур Куруц во время своей карьеры стал чемпионом высшей лиги Испании, а также играл в финале чемпионата Европы U-18, но он согласен, что предстоящий матч против Бразилии станет одним из самых значимых в его карьере.

"Одна из самых важных игр. В последние годы, конечно, самая важная. Уровень мотивации очень высок. Все предыдущие игры были важны для нас. Все это были маленькие финалы. Теперь фокус только на малых деталях. Я стараюсь не думать о чем-то большем", - сказал Куруц.

Защитник также пояснил, что перед такими матчами он любит несколько часов полностью отключать мысли от ожидаемой игры.

"Перед этими ранними играми мы стараемся думать о сопернике прямо на утренней тренировке, а потом максимально стараюсь отдохнуть, выспаться, ни о чем не думать, съесть какую-нибудь закуску и потом идти на игру", - продолжал баскетболист.