Украина прорвала первую линию обороны России на южном фронте

"По моему мнению, россияне считали, что украинцы не прорвутся через эту (первую) линию обороны. Они готовились больше года. Они сделали все, чтобы этот участок был хорошо подготовлен", - сказал Тарнавский.

Он заявил, что теперь украинские войска находятся между первой и второй линиями обороны.

"В центре наступления мы завершаем уничтожение вражеских подразделений, которые прикрывают отход российских войск за их вторую линию обороны", - сказал он.

Отдельно Тарнавский отметил, что Россия защищает себя минными полями, которые можно разминировать только ночью.

"Как только там (на первой линии обороны) появлялась любая техника, россияне сразу начинали ее обстреливать и уничтожать. Поэтому разминирование проводилось только пехотой и только ночью", - подчеркнул Тарнавский.