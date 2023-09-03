Россия дронами атаковала юг Одесской области

Массовое нападение длилось примерно четыре часа с южного и юго-восточного направлений (мыс Чауда, Крым и Приморско-Ахтарск).

Вооруженные силы Украины уничтожили 22 дрона.

Представители Вооруженных сил Украины сообщают, что в результате нападения произошел удар по инфраструктуре порта. Где именно, не уточняется. Возник пожар, который был немедленно ликвидирован. Известно о двух раненых гражданских.

Ранее украинские СМИ целью ударов России назвали порты Рени и Измаил.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала фотографию, на которой видна ликвидация последствий ночной атаки в Одесской области.