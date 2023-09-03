Осталось три шага до финала! Латвия разгромила Бразилию

Матч завершился со счётом 104:84 (22:20, 23:22, 36:21, 23:21) в пользу латвийской сборной.

Самую результативную игру за сборную Латвии в Джакарте провёл Андрей Гражулис, набравший 24 очка. Артур Жагарс набрал 17 очков, а Давис Бертанс добавил в копилку латвийской сборной 14 очков. У бразильцев самым результативным стал Бруно Кабокло, который принёс своей команде 20 очков.

Видео: Лучшие моменты матча Латвия - Бразилия

Таким образом, сборная Латвии обеспечила себе выход в четвертьфинал чемпионата мира, который состоится в среду. Следующий соперник наших баскетболистов определится в матче Германии и Словении.

Вторую путёвку в 1/4 финала из группы L между собой разыграют сборные Испании и Канады, которые сыграют в 16:30 по латвийскому времени.

Напомним, в первом матче на чемпионате мира сборная Латвии нанесла разгромное поражение команде Ливана (109:70), затем сенсационно обыграла Францию (88:86), в третьей игре уступила сборной Канады (75:101), а в четвёртой победила действующих чемпионов мира - сборную Испании (74:69).

Финальный турнир чемпионата мира проходит в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.