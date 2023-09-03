Антисемитский скандал: премьер Баварии не уволит своего зама

Скандал в Баварии

В минувшие выходные, за шесть недель до земельных выборов в Баварии, газета Süddeutsche Zeitung сообщила о том, что в школьные годы Айвангер, возможно, придерживался антисемитских взглядов. По ее данным, в 1980-е годы, будучи школьником, он написал листовку с юдофобскими лозунгами и распространил ее в своем учебном заведении.

После этой публикации баварский политик дал письменное заверение в том, что не является автором этой бумаги и "считает ее содержание отвратительным и бесчеловечным". В то же время он признал, что "один или несколько экземпляров" листовки были найдены в его школьной сумке. Затем старший брат министра заявил, что это он сам изготовил листовку, так как получил в школе плохую оценку. Скандал в Баварии вызвал возмущение во всей Германии.

Руководство Христианско-демократического союза (ХДС) призывало дать разъяснения в связи с обвинениями в адрес 52-летнего Айвангера. "Содержание листовки отвратительно, ужасно и бесчеловечно", - заявил после консультаций руководства ХДС генеральный секретарь партии Карстен Линнеман (Carsten Linnemann). Он напомнил об исторической ответственности Германии и необходимости защищать жизнь евреев в ФРГ и бороться с антисемитизмом, которому, как он подчеркнул, в стране "нет места".