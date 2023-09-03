Стало известно, с кем Латвия сразится за выход в полуфинал

Об этом стало известно после того, как сборная Канады обыграла Испанию (88:85).

Благодаря этой победе сборная Канады вышла в плей-офф с первого места, а испанцы, которые являются действующими чемпионами мира и Европы, заняли третье место в группе L и завершили своё выступление на чемпионате.

Таким образом, в 1/4 финала сборная Латвии сыграет против команды Германии. Матч состоится в среду, 6 сентября, в Маниле (Филиппины).

В тот же день Канада сыграет со Словенией, а днём ранее в двух других четвертьфинальных матчах сойдутся Италия и США, а также Литва и Сербия.

Полуфиналы состоятся в пятницу, а битва за бронзу и финал - в воскресенье, 10 сентября. Игры за 5-8 места запланированы на четверг и субботу.

Финальный турнир чемпионата мира проходит в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.