В Санкт-Петербурге загорелся нефтяной склад Ruchi. На фотографиях видно, что над местом происшествия поднимаются клубы дыма. По информации Министерства внутренних дел России, о пожаре во втором крупнейшем городе России было сообщено около 11:00 по местному времени.

Эстонские компании в разгар войны в Украине и санкций Евросоюза участвуют в поставках запчастей для личной яхты президента России Владимира Путина, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Связанный с этими предприятиями бизнесмен отрицает обвинения.

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В субботу в Гризинькалнcе состоялся концерт популярного белорусского певца Макса Коржа. Как ожидалось, мероприятие собрало большую толпу поклонников артиста. Как выяснилось позднее, фанаты продолжили развлекаться и за пределами концерта.

Одним из самых интригующих вопросов российской пропаганды на прошлой неделе был, конечно же, вопрос о том, как освещать гибель в авиакатастрофе лидеров ЧВК "Вагнер", в том числе Евгения Пригожина. По мнению кремлевских пропагандистов, за этим событием стоят западные страны, и это был очередной "террористический акт бандеровцев".

Пока грибной сезон в самом разгаре, предлагаем вам очередной тест на проверку знаний, памяти и, может, даже интуиции!

В наши дни, когда пиццерии как грибы после дождя "выросли" почти на каждом углу и доступны даже автоматы самообслуживания, готовящие пиццу за какие-то три минуты, сложно представить, что первая пиццерия в Латвии была открыта только в 1988 году, более того - не в Риге, как можно было подумать, а в Адажи.

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о самых громких слухах в мире шоу-бизнеса за последние дни. На этот раз в рубрике "Звездные страсти" поговорим о Константине Меладзе, Алле Пугачевой и Земфире.