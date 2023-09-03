Воскресенье заканчивается под знаком победы - сборная Латвии по баскетболу в своем пятом матче на мировом первенстве одержала уверенную победу над командой Бразилии и обеспечила себе попадание в восьмерку сильнейших команд турнира! Празднуем, но не забываем про остальные главные события уходящего дня в подборке итогов от RUS TVNET.
Главное за 3 сентября ⟩ Хаос после концерта Коржа, Латвия разгромила Бразилию и водяной столб над Ригой
Новости Латвии:
Сборная Латвии по баскетболу одержала уверенную победу над командой Бразилии и обеспечила себе попадание в восьмерку сильнейших команд турнира.
Читатель TVNET на улице Сканстес в центре Риги наблюдал и заснял на видео необычное природное явление, напоминающее смерч. Однако эксперт объяснил, что на самом деле это водяной столб.
Рижская дума продолжает переговоры с правительством о реализации четвертого этапа Южного моста на левом берегу Даугавы, рассказал мэр Риги Вилнис Кирсис.
За рубежом:
Одна из самых ярких политиков в коалиции союзников Украины столкнулась с самым большим кризисом доверия за время своего премьерства. Большинство эстонцев считают, что Кая Каллас должна уйти в отставку - из-за скандала вокруг "российских связей" бизнеса ее мужа. С формальной точки зрения все было законно, но критики Каллас уверены, что ее моральный авторитет безвозвратно утрачен.
Вооруженные силы Украины прорвали первую из трех наиболее укрепленных оборонительных линий российских войск на южном фронте. Об этом в интервью британскому изданию The Observer заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, который руководит контрнаступлением на южном направлении.
В Санкт-Петербурге загорелся нефтяной склад Ruchi. На фотографиях видно, что над местом происшествия поднимаются клубы дыма. По информации Министерства внутренних дел России, о пожаре во втором крупнейшем городе России было сообщено около 11:00 по местному времени.
Эстонские компании в разгар войны в Украине и санкций Евросоюза участвуют в поставках запчастей для личной яхты президента России Владимира Путина, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Связанный с этими предприятиями бизнесмен отрицает обвинения.
Интересное чтиво:
В субботу в Гризинькалнcе состоялся концерт популярного белорусского певца Макса Коржа. Как ожидалось, мероприятие собрало большую толпу поклонников артиста. Как выяснилось позднее, фанаты продолжили развлекаться и за пределами концерта.
Одним из самых интригующих вопросов российской пропаганды на прошлой неделе был, конечно же, вопрос о том, как освещать гибель в авиакатастрофе лидеров ЧВК "Вагнер", в том числе Евгения Пригожина. По мнению кремлевских пропагандистов, за этим событием стоят западные страны, и это был очередной "террористический акт бандеровцев".
Пока грибной сезон в самом разгаре, предлагаем вам очередной тест на проверку знаний, памяти и, может, даже интуиции!
В наши дни, когда пиццерии как грибы после дождя "выросли" почти на каждом углу и доступны даже автоматы самообслуживания, готовящие пиццу за какие-то три минуты, сложно представить, что первая пиццерия в Латвии была открыта только в 1988 году, более того - не в Риге, как можно было подумать, а в Адажи.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает о самых громких слухах в мире шоу-бизнеса за последние дни. На этот раз в рубрике "Звездные страсти" поговорим о Константине Меладзе, Алле Пугачевой и Земфире.
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