Квин Харрисон - чемпионка Панамерики, у которой 22 брата и сестры

Сегодняшняя героиня рубрики Instagram недели Квин Харрисон - талантливая американская бегунья, у которой предпочтительная дисциплина - бег на 400 метров с барьерами.
Квин Харрисон родилась 10 сентября 1988 года в семье Уильяма Харрисона и Алисии Вингейт. Она пятый ребёнок Алисии, ещё у Квин есть 14 сводных братьев и сестёр по линии отца. Всего у её отца 23 ребёнка, 9 из которых - от матери Квин.
Полное имя спортсменки звучит как Queen Quedith Earth. Необычным именем девушка обязана своему отцу, который выбрал его, основываясь на традициях "Народа богов и земель" - ответвления "Нации ислама" (политическое и религиозное движение афроамериканцев).
Всем своим детям отец дал королевские имена, чтобы внушить им величие. Некоторые из имён ее сестёр: Graceful (Изящная), Empress (Императрица), Princess (Принцесса). У неё также есть брат по имени Бог Голдин Зиг Заг Зиг Аллах.
Уильям Харрисон служил десантником во Вьетнаме. Он провёл 10 лет в федеральном исправительном учреждении Форт-Дикс после того, как в 1998 году был осуждён за хранение и намерение распространить 2,26 кг марихуаны и 10 кг кокаина. Алисия Вингейт отсидела 21 месяц после осуждения в 1998 году за сокрытие информации.
Пока родители были в заключении, Квин и её братья и сёстры переехали в Ричмонд. Они жили вместе в большом доме. Грейсфул, самой старшей из сестёр, было около 20 лет, и она заправляла всем.
С раннего детства Квин интересовалась лёгкой атлетикой. Каждое утро перед школой отец заставлял всех детей просыпаться в 6 часов для плановой тренировки: бег, прыжки, приседания, отжимания. В школе Квин зарекомендовала себя не только как хорошая спортсменка, но и как примерная ученица.
В 2007 году легкоатлетка начала выступать на престижных юношеских соревнованиях, а ещё через год она продемонстрировала свой талант не только на 400-метровке с барьерами, но и на других дистанциях.
В 2008 году Квин приняла участие в Олимпийских играх в Пекине. Само попадание на Олимпиаду явилось большим достижением для талантливой бегуньи. Добравшись до полуфинального забега, она завершила своё выступление в соревновании, показав седьмой результат.
Первый большой успех в карьере пришел к Квин в 2015 году, когда она выиграла золото на Панамериканских играх в беге на 100 метров с барьерами.
В октябре 2018 года Квин вышла замуж за американского спортсмена Уилла Клэя и сменила фамилию. Уилл сделал ей предложение сразу после завоевания серебряной медали в тройном прыжке на Олимпийских играх 2016 года в Рио. В 2022-м у пары родился ребёнок.
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