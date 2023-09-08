Квин Харрисон - чемпионка Панамерики, у которой 22 брата и сестры

Квин Харрисон родилась 10 сентября 1988 года в семье Уильяма Харрисона и Алисии Вингейт. Она пятый ребёнок Алисии, ещё у Квин есть 14 сводных братьев и сестёр по линии отца. Всего у её отца 23 ребёнка, 9 из которых - от матери Квин.

Полное имя спортсменки звучит как Queen Quedith Earth. Необычным именем девушка обязана своему отцу, который выбрал его, основываясь на традициях "Народа богов и земель" - ответвления "Нации ислама" (политическое и религиозное движение афроамериканцев).

Всем своим детям отец дал королевские имена, чтобы внушить им величие. Некоторые из имён ее сестёр: Graceful (Изящная), Empress (Императрица), Princess (Принцесса). У неё также есть брат по имени Бог Голдин Зиг Заг Зиг Аллах.

Уильям Харрисон служил десантником во Вьетнаме. Он провёл 10 лет в федеральном исправительном учреждении Форт-Дикс после того, как в 1998 году был осуждён за хранение и намерение распространить 2,26 кг марихуаны и 10 кг кокаина. Алисия Вингейт отсидела 21 месяц после осуждения в 1998 году за сокрытие информации.