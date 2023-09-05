Без шансов! Остапенко разгромно проиграла и вылетела с US Open

Матч продолжался 1 час 8 минут и завершился уверенной победой Гауфф со счётом 6:0, 6:2.

По ходу встречи Гауфф, занимающая 6-е место в мировом рейтинге WTA, четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 7. У 26-летней Остапенко две двойные ошибки, ни одной подачи навылет и 1 реализованный брейк-пойнт из 4. Американка вышла вперёд в личных встречах - 2:1.

19-летняя Гауфф второй раз в карьере вышла в полуфинал турнира "Большого шлема". Первый был на "Ролан Гаррос"-2022, где она дошла до решающего матча.

Гауфф стала самой молодой американкой, которой удалось дойти до полуфинала на двух турнирах "Большого шлема" со времён Серены Уильямс на US Open-1999 и Уимблдоне-2000.

Соперницей Гауфф в полуфинале US Open станет румынка Сорана Кырстя или чешка Каролина Мухова, которые сыграют между собой 6 сентября.

Женский US Open продлится до 9 сентября. Его действующей чемпионкой является полька Ига Свёнтек.