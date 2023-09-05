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Видео ⟩ В Таллинне задержан актер Алексей Панин

Геттер Трумси
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Алексей Панин.
Алексей Панин. Фото: Postimees

В понедельник, 5 сентября, в Сети распространилась информация о том, что в столице Эстонии Таллинне утром был задержан актер из России Алексей Панин. Как изданию Rus.Postimees рассказали очевидцы, актер неадекватно вел себя в двух разных отелях города.

С редакцией издания связался человек, который рассказал, что Панин в отелях бил посуду и кричал, после чего его увела полиция.

Пресс-секретарь эстонской полиции Барбара Лихтфельдт сообщила Elu24, что полиция взяла мужчину под стражу: "Причиной стало то, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он испортил имущество, принадлежащее еще одному учреждению".

В полиции порталу Limon.ee также сообщили, что это был не единственный эпизод с участием скандального актера: "Полиция не арестовывала Алексея Панина и не доставляла его ни в отделение полиции, ни в вытрезвитель. Он был доставлен по месту временного проживания. О причинах следует спросить у него самого".

Видео: Алексея Панина уводят полицейские

Актер Алексей Панин неоднократно заявлял о своей антивоенной позиции и поддержке Украины. Последние несколько лет он с дочерью проживает в Испании. 

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