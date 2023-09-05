В Панаме убит 26-летний футболист

26-летний центральный защитник дебютировал в составе сборной Панамы в этом году, сыграв за сборную два матча.

Спортсмен погиб в воскресенье в результате стрельбы из движущегося автомобиля на улице города Колон. Сообщается, что в результате перестрелки пострадали еще шесть человек, но больше никто не погиб.

По данным полиции, подозреваемый задержан. Инцидент связан с конфликтами между преступными группировками.

Федерация футбола Панамы (FEPAFUT) выразила соболезнования родственникам погибшего спортсмена и в своем заявлении также поддержала его родной клуб Club Atletico Independiente (CAI).

"FEPAFUT выражает глубочайшие соболезнования его семье и близким, а также всему CAI и панамской футбольной семье, - говорится в заявлении. - Мир его душе".