Определился второй полуфиналист чемпионата мира по баскетболу

Матч 1/4 финала прошёл на стадионе "Молл оф Азия-Арена" на Филиппинах и завершился разгромной победой американской сборной со счётом 100:63 (24:14, 22:10, 37:20, 17:19).

Самым результативным игроком встречи стал форвард сборной США Микал Бриджес, записавший в свой актив 24 очка и семь подборов, у итальянцев 18 очков на счету Симоне Фонтеккьо.

В полуфинале подопечные Стива Керра встретятся с победителем пары Германия - Латвия, которые проведут свой матч в среду, 6 сентября. Начало игры в 11:45 по латвийскому времени. Ещё одну путёвку в полуфинал между собой разыграют Канада и Словения (6 сентября, 15:30).

Полуфиналы состоятся в пятницу, а битва за бронзу и финал - в воскресенье, 10 сентября. Игры за 5-8-е места запланированы на четверг и субботу.

Финальный турнир чемпионата мира проходит в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.