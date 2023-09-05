Президент призвал Банк Латвии искать решения для улучшения условий кредитования

Во время состоявшейся сегодня встречи Ринкевич и президент Банка Латвии Мартиньш Казакс обсудили текущие макроэкономические процессы и кредитную политику латвийских банков, в том числе высокие процентные ставки по ипотечным кредитам и их негативное влияние на финансовую стабильность домашних хозяйств. Также Ринкевич и Казакс говорили о проблемах, связанных с условиями кредитования бизнеса в Латвии.

Президент призвал Банк Латвии активно искать решение этих проблем. Как указал Ринкевич, нельзя медлить с поддержкой домашних хозяйств, чтобы смягчить негативные последствия стремительного роста ставок по кредитам, а также нужно искать способы, чтобы кредитование стало поддержкой для роста экономики в период после высокой инфляции.

Ринкевич также высказал мнение, что в настоящее время в Латвии отсутствует конкуренция между коммерческими банками и это выражается в высокой стоимости кредитования, низких ставках по вкладам по сравнению, например, со сберегательными облигациям Госказны, а также в том, что физические лица не имеют возможности получать проценты по средствам на расчетном счете.