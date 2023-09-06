Что будет с военной помощью Украине в случае победы на выборах президента США республиканца?

Эти голоса, вместе с голосами Трампа и Десантиса, демонстрируют небольшое, но заметное давление внутри Республиканской партии. На данный момент эти голоса не принадлежат политикам, которые ответственны за принятие решений, но если часть этих кандидатов будет избрана, то эти голоса среди политиков зазвучат громче.

И среди сторонников демократов есть те, кто допускает уступки России

Интересно то, что их высказывания могут повлиять не только на других политиков-республиканцев. В октябре этого года группа из тридцати прогрессивных демократов подписала письмо, призывающее президента Байдена «предпринять решительные дипломатические меры для урегулирования конфликта путем переговоров и прекращения огня, а также вступить в прямые переговоры с Россией и изучить новые перспективы для нового соглашения о европейской безопасности, приемлемого для всех сторон». Несмотря на то, что позже это письмо было аннулировано под давлением администрации Байдена, подобные настроения все еще сохраняются.

Политики-демократы выступают за прекращение войны не с отсылкой на внутренние проблемы (как это делают республиканцы), а с утверждением, что затяжная война стоит больше жизней и денег. Тем не менее, они пытались добиться того же результата, что и ранее упомянутые кандидаты-республиканцы. Именно поэтому избрание новых кандидатов-республиканцев и их голоса, выступающие за мирные переговоры, могли бы также побудить политиков-демократов вновь высказаться.