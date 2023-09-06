Сборная Латвии по баскетболу продолжает выступление на успешном для себя чемпионате мира, где сегодня сыграет четвертьфинальный матч против Германии, которая до сих пор играла на турнире без поражений.
Борьба за полуфинал! Латвия попытается нанести Германии первое поражение на турнире
Матч сборных Латвии и Германии пройдёт в городе Пасай (Филиппины) и начнётся в 11:45 по латвийскому времени.
Победитель этого противостояния в полуфинале сразится с главным фаворитом турнира - командой США, которая на стадии 1/4 финала катком прошлась по сборной Италии (100:63).
Сборная Германии одержала пять побед в пяти сыгранных на данный момент матчах и является единственной командой на чемпионате мира, которая не испытала горечь поражения. По пути в четвертьфинал немцы обыграли Японию (81:63), Австралию (85:82), Финляндию (101:75), Грузию (100:73) и Словению (100:71).
В рядах сборной Германии четыре игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) - Деннис Шрёдер, Мориц Вагнер, Франц Вагнер и Даниэль Тайс.
Латвия и Германия до сих пор встречались между собой шесть раз, и лишь однажды нашим баскетболистам удалось одержать победу. Несмотря на это, турнир для подопечных Луки Банки складывается чрезвычайно удачно и латвийские баскетболисты преподнесли на чемпионате мира уже не одну сенсацию.
"Мы осознаём силу Германии, но в то же время понимаем, что и мы тоже дошли до этой стадии. Когда мы приехали, казалось, что никто не ожидал нас здесь увидеть. Мы уже удивляли, почему бы не сделать это ещё раз", - сказал журналистам в Маниле помощник главного тренера сборной Латвии Артур Высоцкис-Рубенис.
Напомним, в первой игре турнира травму лодыжки получил один из лидеров немецкой команды Франц Вагнер, участие которого в сегодняшнем матче пока под вопросом. Правда, он возобновил тренировки с командой.
"Это определённо будет тяжёлая игра. У Германии очень мало слабых мест. Конечно, у каждой команды есть свои слабые стороны, но их гораздо меньше по сравнению с теми командами, с которыми мы играли раньше. Будет напряжённая борьба, но мы тоже подготовились и нам есть что им противопоставить", - сказал Родион Куруц.
Сегодня состоится ещё один четвертьфинальный матч между сборными Канады и Словении. Поединок между этими командами начнётся в 15:30 по латвийскому времени. В полуфинал уже вышли команды Сербии и США.
Полуфиналы состоятся в пятницу, а битва за бронзу и финал - в воскресенье, 10 сентября. Игры за 5-8-е места запланированы на четверг и субботу.
Финальный турнир чемпионата мира проходит в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.
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