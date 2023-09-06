Борьба за полуфинал! Латвия попытается нанести Германии первое поражение на турнире

Матч сборных Латвии и Германии пройдёт в городе Пасай (Филиппины) и начнётся в 11:45 по латвийскому времени.

Победитель этого противостояния в полуфинале сразится с главным фаворитом турнира - командой США, которая на стадии 1/4 финала катком прошлась по сборной Италии (100:63).

Сборная Германии одержала пять побед в пяти сыгранных на данный момент матчах и является единственной командой на чемпионате мира, которая не испытала горечь поражения. По пути в четвертьфинал немцы обыграли Японию (81:63), Австралию (85:82), Финляндию (101:75), Грузию (100:73) и Словению (100:71).

В рядах сборной Германии четыре игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) - Деннис Шрёдер, Мориц Вагнер, Франц Вагнер и Даниэль Тайс.

Латвия и Германия до сих пор встречались между собой шесть раз, и лишь однажды нашим баскетболистам удалось одержать победу. Несмотря на это, турнир для подопечных Луки Банки складывается чрезвычайно удачно и латвийские баскетболисты преподнесли на чемпионате мира уже не одну сенсацию.