Как подготовиться к экзамену по латышскому на А2. Личный опыт и полезные источники

Программа рассчитана на обычных людей, а не на "умников и умниц"

За прошедшие годы экзамен на А2 сдало множество людей. Так, например, в конце апреля этого года СМИ сообщали, что каждый день этот экзамен сдают от 270 до 300 человек. И я могу предположить, что кто-то из них знал латышский на должном уровне, кто-то готовился сам, а кого-то кто-то готовил - и подготовил!

Я выяснил, что те учебные центры и преподаватели, которые работают на коммерческой основе со взрослыми людьми, обычно готовят людей к сдаче на А2 за три месяца при двух-трёх занятиях в неделю.

Люди в группах самые разные, обычно далеко не языковеды и не школьники - программы рассчитаны на тех, кому это на сегодня и нужно - на взрослых людей, работающих, имеющих семьи, а значит, не имеющих бесконечного времени и сил на изучение чего бы то ни было.

Общим для всех является доступность обучения через Интернет - это современно и очень важно. Ещё одно - обучение обычно проходит в группе, но группы эти немногочисленны. Шесть-восемь человек, редко больше. К тому же не каждый день присутствуют именно все - так что внимания и времени хватает на каждого.