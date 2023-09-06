Как подготовиться к экзамену по латышскому на А2. Личный опыт и полезные источники

Глеб Беляев переехал в Латвию из России и учил латышский язык с нуля. Он сдал экзамен на А2 и теперь рассказывает о своём опыте - не так уж это и сложно и совсем не страшно, считает он. Его историю от первого лица рассказывает даугавпилсский портал Chayka.lv.
В Латвии сдавать экзамены на знание государственного языка нужно с начала 90-х годов, то есть уже давно. Необходимость сдавать экзамен на категорию А2 для получения вида на жительство привела к оформлению подготовки к такому экзамену в отдельный сегмент рынка образовательных услуг. И на этом рынке давно сложились и обкатались на практике алгоритмы, которые с железобетонной гарантией дают требуемый результат.
Всё это я проверил на себе. Я переехал в Латвию в 2014 году. Учил язык и сам, и в группе, и сдал его со второй попытки на категорию А2 в марте 2022 года.
Как и большинство людей, меня многое пугало, я сам себя накручивал, будто бы забыв, что экзаменов в моей жизни было множество и учился я чему-то новому всю свою жизнь. Но мы сами придумываем себе кучу неразрешимых сложностей, об этом я делился своими мыслями здесь.
Ещё мне кажется, что переживаний добавляет некий "туман" вокруг самой процедуры - многие не имеют ясного представления о программе и процедуре экзамена. Но ведь никто ничего не прячет! "Туман" этот можно легко развеять, а выучить для А2 надо не так и много. Делюсь с вами тем, что, как мне кажется, поможет подготовиться и сдать экзамен на А2.
Программа рассчитана на обычных людей, а не на "умников и умниц"
За прошедшие годы экзамен на А2 сдало множество людей. Так, например, в конце апреля этого года СМИ сообщали, что каждый день этот экзамен сдают от 270 до 300 человек. И я могу предположить, что кто-то из них знал латышский на должном уровне, кто-то готовился сам, а кого-то кто-то готовил - и подготовил!
Я выяснил, что те учебные центры и преподаватели, которые работают на коммерческой основе со взрослыми людьми, обычно готовят людей к сдаче на А2 за три месяца при двух-трёх занятиях в неделю.
Люди в группах самые разные, обычно далеко не языковеды и не школьники - программы рассчитаны на тех, кому это на сегодня и нужно - на взрослых людей, работающих, имеющих семьи, а значит, не имеющих бесконечного времени и сил на изучение чего бы то ни было.
Общим для всех является доступность обучения через Интернет - это современно и очень важно. Ещё одно - обучение обычно проходит в группе, но группы эти немногочисленны. Шесть-восемь человек, редко больше. К тому же не каждый день присутствуют именно все - так что внимания и времени хватает на каждого.
Три месяца таких занятий, и люди идут и сдают на А2. Кто много пропускал, не подошёл к делу со всей серьёзностью - те пересдают, ничего страшного. Главное, что видеозаписи всех занятий обычно остаются доступны до полугода и дольше после окончания занятий - всегда можно пройти заново все уроки или те, на которых не был.
Программа экзамена - в свободном доступе
Программа экзамена и даже полный набор экзаменационных заданий находятся в свободном доступе. И ученик, и преподаватель не работают наугад, перед ними находится точно такой же набор заданий, как на экзамене.
"Точно такой же" - это в смысле "такого же уровня", с вопросами о тех же самых вещах.
Разумеется, никто не вывешивает именно те тексты, которые будут на текущем экзамене. Но это сделано не из вредности, а чтобы люди не шли неверным путём, не зазубривали наизусть ответы вместо того, чтобы учиться понимать.
Понимать там, снова это скажу, не так уж и много - это тщательно отобранное количество знаний, самых начальных, чтобы человек не чувствовал себя социальным инвалидом, находясь на территории Латвии.
Чем больше вы будете знакомиться с материалом экзамена, тем вам будет понятнее, что это полезный инструмент, жизненный навык, а не злонамеренное издевательство.
И по ходу, и в конце обучения каждой группы преподаватель устраивает нечто вроде репетиции - проверяет пройденное точно так, как это будут проверять на экзамене. В моей группе так было, знаю, что было так и в других группах.
Кроме того, вам и самому никто не мешает сделать это хоть десять раз, потренироваться, привыкнуть, снять страх перед неизвестностью - все экзаменационные задания и тесты с упражнениями для самопроверки, повторю, выложены в открытом доступе.
На странице сайта Valsts izglītības satura centrs (VISC) можно:
- Увидеть общее описание всех уровней, от А1 до С2.
- Скачать точно такие же листки с заданиями, какие вам дадут на экзамене - не буквально с теми же текстами каждого упражнения, а с такими же по смыслу и сложности.
- Найти упражнения для самостоятельной тренировки навыков, необходимых именно для сдачи экзамена на А2. Упражнения имеются как в виде обычных страниц, которые можно скачать и распечатать, так и в виде онлайн-страниц, где для прохождения упражнения всё можно делать на компьютере.
- Найти и пройти полные курсы обучения для подготовки к экзамену на нужный уровень. Можно подготовиться полностью самостоятельно, даже если в распоряжении ученика только русский - есть полный комплект для обучения и на русском языке.
Если кто-то в силу разных причин не особо ловок в обращении с интернетом и компьютером - попросите кого-то, кто понимает. Никакого большого знания тут не надо, попросите помочь вам именно с тем, чтобы открыть-скачать-показать две-три нужные кнопки, а остальное вы прекрасно сделаете и сами!
Для тех же, у кого имеется национальная гордость за принадлежность к народу русскому, скажу отдельно, что в Латгале найти взрослого латыша, который не знал бы русский на уровне, соответствующем А2, практически невозможно. Хотя закон от латышей ничего такого не требует и русскому их в школе насильно не учат.
То есть они вот как-то же выучили, даже дети. А мы всё спотыкаемся и делаем из мухи слона.
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