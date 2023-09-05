На Рижской окружной дороге столкнулись три машины: это привело к большому затору

Столкнулись два легковых автомобиля и грузовой фургон. Одна из легковушек смогла покинуть место происшествия уже вскоре после инцидента. На окружной остались автомобиль Toyota и фургон.

Фургон вез замороженные продукты, и из-за аварии водителю пришлось перегружать более чем 900 килограммов замороженной продукции в другую машину.

Водитель фургона не отрицает своей вины в произошедшем, по его словам, он не успел затормозить. К счастью, люди серьезных травм в результате ДТП не получили.

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