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На Рижской окружной дороге столкнулись три машины: это привело к большому затору

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Автомобильная авария. Иллюстративное фото
Автомобильная авария. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Утром во вторник, 5 сентября, недалеко от перекрестка Рижской окружной дорогой с дорогой Тинужи - Улброка столкнулись три автомобиля, что сделало и так значительную пробку еще больше, сообщает передача Degpunktā.

Столкнулись два легковых автомобиля и грузовой фургон. Одна из легковушек смогла покинуть место происшествия уже вскоре после инцидента. На окружной остались автомобиль Toyota и фургон.

Фургон вез замороженные продукты, и из-за аварии водителю пришлось перегружать более чем 900 килограммов замороженной продукции в другую машину.

Водитель фургона не отрицает своей вины в произошедшем, по его словам, он не успел затормозить. К счастью, люди серьезных травм в результате ДТП не получили.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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