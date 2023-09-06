Найти внутреннего врага. Почему россияне пишут доносы?

После разговора Сахаров написал заявление в полицию: по его словам, мужчина говорил ему, что «Российская Федерация развязала третью мировую войну, оккупировала территорию Украины». Пенсионер, по словам юноши, предлагал ему «послушать оппозиционеров, которые говорят правду про Россию, а также говорил, что на происходящей войне на Украине убивают мирных людей и его тоже могут убить». После чего на 82-летнего Никонова оформили административный протокол о дискредитации армии — это популярная статья, по которой в России судят противников войны.

Правозащитник Артем Файзулин защищал Никонова в суде: настаивал, что разговор в саду был частным, а для дискредитации армии необходимо публичное высказывание. И ему удалось убедить в этом судью Мокрушина. «Беседа, в ходе которой Никонов А.П. высказал свою точку зрения на происходящие события, не может быть расценена как публичные действия», — написано в решении суда. Дело прекратили за отсутствием состава правонарушения.

А летом 2023 года екатеринбуржцы написали донос из-за цветов, выкопанных с клумбы-триколора, которую они посадили «из патриотических соображений». Это тоже явный поиск врагов: ведь цветы могли выкопать и без всякой идеологической подоплеки, но люди сами ее придумывают.