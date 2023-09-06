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Видео ⟩ Школа нацменьшинств, которую посетил президент, и кибератаки на Латвию

Эрика Сташкевич rus.tvnet.lv
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С понедельника школьники вернулись за парты, а "хактивисты" принялись атаковать госучреждения Латвии. Подверглась продолжительной кибератаке и TVNET GRUPA. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем важные события этой недели - начало учебного года с окончательным переходом к обучению на государственном языке, а также кибербезопасность государства.

Гости эфира:

  • Роман Алиев - директор Рижской государственной классической гимназии;
  • Михаил Климарев - IT-специалист, автор Telegram-канала "ЗаТелеком".

Темы эфира:

  • Посещение школы президентом Латвии - как проходит выбор, что это означает для учреждения, реакция учителей и школьников;
  • Полный переход к обучению на государственном языке - как проходит финальный этап для учеников 1-х, 4-х и 7-х классов?
  • Что показали экзамены на государственном языке для выпускников основных школ нацменьшинств (т. е. в конце 9-го класса)?
  • Чего не хватает образованию в Латвии, чтобы идти в ногу со временем? Как обучать современных детей цифрового поколения? Успевает ли школа за развитием детей и технологий? 
  • Кибератаки на госучреждения и медиа Латвии - как это устроено, какие цели и последствия могут быть для государства и жителей?
  • Как обезопасить свое цифровое пространство? 

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