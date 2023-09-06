Увы! Сборная Латвии не смогла выйти в полуфинал ЧМ по баскетболу

Матч 1/4 финала прошёл на стадионе "Молл оф Азия-Арена" в городе Пасай (Филиппины) и завершился победой немецкой сборной со счётом 81:79 (13:16, 23:18, 26:25, 19:20).

Самым результативным игроком встречи стал Артур Жагарс, который записал в свой актив 24 очка. Ещё 20 очков в копилку латвийской сборной принёс Давис Бертанс. В составе Германии лучшим был Франц Вагнер - 16 очков.

Стоит отметить, что Германия за три минуты до конца матча лидировала с разницей в 10 очков, но латвийские баскетболисты сумели сократить отставание в счёте до двух очков. Лидер команды Давис Бертанс за четыре секунды до конца бросал трёхочковый, но, к сожалению, промахнулся.

Таким образом, первой полуфинальной парой стала Германия - США. Также место в 1/2 финала обеспечила себе сборная Сербии, которая сыграет с победителем пары Канада - Словения (6 сентября, 15:30).

В четверг сборной Латвии предстоит встретиться с Италией в матче за 5-8-е места.

Полуфиналы состоятся в пятницу, а битва за бронзу и финал - в воскресенье, 10 сентября.

Финальный турнир чемпионата мира проходит в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.