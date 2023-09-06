Стал известен последний полуфиналист ЧМ по баскетболу

Матч прошёл на стадионе "Молл оф Азия-Арена" в городе Пасай (Филиппины) и завершился победой канадцев со счётом 100:89 (26:24, 24:26, 30:21, 20:18).

Стоит отметить, что лидер сборной Словении Лука Дончич был удалён по ходу четвёртой четверти встречи за перебор технических замечаний. За несколько минут до этого аналогичное удаление заработал форвард канадцев Диллон Брукс.

Самым результативным игроком встречи стал канадец Шей Гилджес-Александер, записавший в свой актив 31 очко, 10 подборов и четыре передачи, Ар Джей Барретт набрал 24 очка. У проигравших 26 очков в активе Луки Дончича.

Сборная Канады впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира.

В полуфинале Канада встретится со сборной Сербии, которая вчера уверенно обыграла литовцев (87:68), а Германия сыграет со сборной США, которая вчера тоже одержала убедительную победу над командой Италии (100:63).

Полуфиналы состоятся в пятницу, а битва за бронзу и финал - в воскресенье, 10 сентября. Игры за 5-8-е места запланированы на четверг.

Финальный турнир чемпионата мира проходит в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.