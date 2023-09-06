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При ударе России по Константиновке убиты 16 человек

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Константиновка
Константиновка Фото: Reuters/ScanPix

В результате удара России по рынку в центре города Константиновка Донецкой области убиты 16 человек и еще больше ранены, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"На данный момент артиллерия российских террористов унесла жизни 16 человек в городе Константиновка Донецкой области. Обычный рынок. Магазины. Аптека. Люди, которые не сделали ничего плохого. Многие ранены", - сообщил он в записи в соцсетях.

Местные Telegram-каналы отмечают, что среди погибших один ребенок.

Министр внутренних дел Игорь Клименко указал, что ранены по меньшей мере 28 человек.

Фото: Reuters/ScanPix
Фото: Reuters/ScanPix

На месте атаки возник пожар, который уже потушен. Сообщается, что по рынку ударила зенитная ракета S-300.

Пострадали около 30 торговых павильонов. Российская атака произошла в самый разгар дня, когда рынок был забит людьми.

Удар России произошел в то время, когда с визитом в Украину прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен.

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