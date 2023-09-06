В результате удара России по рынку в центре города Константиновка Донецкой области убиты 16 человек и еще больше ранены, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
При ударе России по Константиновке убиты 16 человек
"На данный момент артиллерия российских террористов унесла жизни 16 человек в городе Константиновка Донецкой области. Обычный рынок. Магазины. Аптека. Люди, которые не сделали ничего плохого. Многие ранены", - сообщил он в записи в соцсетях.
Местные Telegram-каналы отмечают, что среди погибших один ребенок.
Министр внутренних дел Игорь Клименко указал, что ранены по меньшей мере 28 человек.
На месте атаки возник пожар, который уже потушен. Сообщается, что по рынку ударила зенитная ракета S-300.
Пострадали около 30 торговых павильонов. Российская атака произошла в самый разгар дня, когда рынок был забит людьми.
Удар России произошел в то время, когда с визитом в Украину прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен.
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