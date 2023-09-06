На борт выполнявшего рейс номер FR 1136 самолета авиакомпании Ryanair, который 6 сентября в 14:30 направлялся из Рижского аэропорта в лондонский аэропорт Станстед, перед взлетом поднялись сотрудники Госполиции и вывели одного из пассажиров.
Видео ⟩ В аэропорту "Рига" из самолета вывели пассажира. Госполиция комментирует
На присланном очевидцем кадрах видно, как двое стражей порядка выводят по проходу в салоне одного из пассажиров. У входа в самолет находится еще один полицейский.
При этом задержанный пассажир, скорее всего, сопротивлялся требованию правоохранителей выйти из самолета, но в конце концов покинул борт.
Видео: Очевидец внутри самолета
В Госполиции на вопросы портала Apollo.lv об обстоятельствах произошедшего ответили, что правоохранители выполняли свои привычные рабочие обязанности и на данный момент более подробную информацию о конкретном лице раскрыть невозможно.
"Стоит отметить, что Госполиция в связи с начатыми уголовными процессами регулярно доставляет в полицейские участки для выяснения обстоятельств или задерживает за возможные правонарушения лиц, прибывших из-за рубежа, в том числе авиарейсами", - добавили в Госполиции.
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