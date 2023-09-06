Видео ⟩ В аэропорту "Рига" из самолета вывели пассажира. Госполиция комментирует

На присланном очевидцем кадрах видно, как двое стражей порядка выводят по проходу в салоне одного из пассажиров. У входа в самолет находится еще один полицейский.

При этом задержанный пассажир, скорее всего, сопротивлялся требованию правоохранителей выйти из самолета, но в конце концов покинул борт.

Видео: Очевидец внутри самолета

В Госполиции на вопросы портала Apollo.lv об обстоятельствах произошедшего ответили, что правоохранители выполняли свои привычные рабочие обязанности и на данный момент более подробную информацию о конкретном лице раскрыть невозможно.

"Стоит отметить, что Госполиция в связи с начатыми уголовными процессами регулярно доставляет в полицейские участки для выяснения обстоятельств или задерживает за возможные правонарушения лиц, прибывших из-за рубежа, в том числе авиарейсами", - добавили в Госполиции.