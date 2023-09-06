В Италии умер осужденный за вымогательство взяток бывший директор Рижской гимназии

В Италии умер осужденный за вымогательство взяток бывший ректор Рижской высшей школы управления педагогики и образования, а позднее - директор Рижской коммерческой гимназии Юрис Стабиньш.
В Госполиции сообщили, что получена официальная информация о смерти Стабиньша в Италии в июле этого года.
До этого он находился в международном розыске с целью экстрадиции для отбывания наказания. 17 августа розыск Стабиньша был прекращен.
Стабиньшу было предъявлено обвинение в вымогательстве взяток на общую сумму 13,6 тыс. латов (19,3 тыс. евро) у родителей учащихся за прием детей в образовательное учреждение.
В сентябре 2009 года департамент уголовных дел Сената Верховного суда оставил в силе прежнее решение, согласно которому Стабиньш был приговорен к восьми годам тюрьмы и конфискации имущества. 15 сентября полиция должна была доставить Стабиньша в тюрьму, но найти его не удалось и он был объявлен в розыск.
Об исчезновении Стабиньша 14 сентября полиции сообщил его сосед, который на берегу реки обнаружил вещи Стабиньша, а у дома - незапертый автомобиль. Предполагалось, что Стабиньш мог утонуть, но его тело в реке не было найдено.
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